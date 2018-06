Gazeteciler Cemiyetinin kedi konukları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Medya Merkezi ve Basın Müzesi olarak hizmet veren tarihi Paşa Konağı'nda sayıları 20'den fazla olan kediler, hem basın mensuplarının hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

BGC'ye 5 yıl önce devredilen yaklaşık 158 yıllık Paşa Konağı'nın restorasyonu sırasında bahçesinde gezinen kedi, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir tarafından sahiplenildi.

Bu kedinin yavruları ile dışarıdan gelenlerin katılmasıyla birlikte zamanla çoğalan kedilerin sayısı 20'yi aştı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilere bakmanın kendisi için bir terapi olduğunu söyledi.

Kedilere ayırdığı zaman zarfında stresten ve iş yoğunluğundan uzaklaştığını ifade eden Ramazan Demir, onları adeta çocukları gibi sevdiğini anlattı.

Cemiyete özellikle il dışından gelen misafirlerin gördükleri karşısında çok memnun olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Tarihi Paşa Konağı'nı Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine kazandırdığımızda bir kedimiz vardı. Zamanla o bir kedimiz doğum yaptı, 1'di 3 oldu, 3'tü 5 oldu, 5'ti 10 oldu derken şu an 20'den fazla kedimiz var. Başka kediler de katıldı aramıza. Bu süreçte ben de sigarayı yeni bırakmıştım. Aklıma şöyle bir şey geldi; Sigaraya verdiğim parayı kedileri beslemek için kullanayım. Ayrıca şu an çok sayıda yavru kedi var. Yeni doğum yaptı bazıları. Sayı fazla olunca aklımıza gelen her ismi kedilere verdik. Mesela birine 'Berduş' ismini verdik, çok yaramaz bir kedi olduğu için. Boncuk, Zıpır, Pıtır, Zorro, Psikopat, Tırmık, Pamuk, Garip... Kediler, sadece konağın bahçesinde değil her odasında rahatça gezebiliyor. Hatta Pıtır, sürekli başkanlık odasında takılıyor."