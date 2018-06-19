Gazeteciler Cemiyetinin kedi konukları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Medya Merkezi ve Basın Müzesi olarak hizmet veren tarihi Paşa Konağı'nda sayıları 20'den fazla olan kediler, hem basın mensuplarının hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
BGC'ye 5 yıl önce devredilen yaklaşık 158 yıllık Paşa Konağı'nın restorasyonu sırasında bahçesinde gezinen kedi, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir tarafından sahiplenildi.
Bu kedinin yavruları ile dışarıdan gelenlerin katılmasıyla birlikte zamanla çoğalan kedilerin sayısı 20'yi aştı.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilere bakmanın kendisi için bir terapi olduğunu söyledi.
Kedilere ayırdığı zaman zarfında stresten ve iş yoğunluğundan uzaklaştığını ifade eden Ramazan Demir, onları adeta çocukları gibi sevdiğini anlattı.
Cemiyete özellikle il dışından gelen misafirlerin gördükleri karşısında çok memnun olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"Tarihi Paşa Konağı'nı Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine kazandırdığımızda bir kedimiz vardı. Zamanla o bir kedimiz doğum yaptı, 1'di 3 oldu, 3'tü 5 oldu, 5'ti 10 oldu derken şu an 20'den fazla kedimiz var. Başka kediler de katıldı aramıza. Bu süreçte ben de sigarayı yeni bırakmıştım. Aklıma şöyle bir şey geldi; Sigaraya verdiğim parayı kedileri beslemek için kullanayım. Ayrıca şu an çok sayıda yavru kedi var. Yeni doğum yaptı bazıları. Sayı fazla olunca aklımıza gelen her ismi kedilere verdik. Mesela birine 'Berduş' ismini verdik, çok yaramaz bir kedi olduğu için. Boncuk, Zıpır, Pıtır, Zorro, Psikopat, Tırmık, Pamuk, Garip... Kediler, sadece konağın bahçesinde değil her odasında rahatça gezebiliyor. Hatta Pıtır, sürekli başkanlık odasında takılıyor."
Evde kedi bakamayacak durumda olanların kesinlikle sahiplenmemesini isteyen Ramazan Demir, "Yavru kediyken aileler çocuklarını sevindirmek için alıyor, belirli bir süre sonra bıktıktan sonra sokağa salıyorlar. Çaresizler, çünkü kendi kendine beslenemiyorlar." dedi.
- "Sakarya'da köpek yavrusunun patilerinin kesilmesi"
Sakarya'da köpek yavrusuna yapılan işkencenin asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Demir, yapılan haberlere dikkat edilmesi gerektiğini, çünkü Türk halkının vahşi, sadist, hayvan düşmanı gibi lanse edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Gazetecilerin eksiklikleri ve yanlışlığı en iyi şekilde gündeme getirmesi ve bunu yaparken dikkatli olması gerektiğini aktaran Ramazan Demir, "Yavru köpeğin patilerinin kesilmesi gerçekten üzücü bir olay. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililer, önde gelen isimler de bu olaya dikkati çektiler." diye konuştu.
Son olarak veterinerlere de bir çağrıda bulunan Demir, kedi ve köpeklerin sokaklarda yaşadığı için sık sık yaralandığını ancak muayene ve sağlık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı vatandaşların tedaviye getirmek için çekindiğini söyledi.
Gerekirse bu sağlık giderlerinin bir kısmının yeni bir düzenlemeyle devlet tarafından karşılanabileceğini belirten Ramazan Demir, "Mesela elimizde bir kedimiz var, gözünün ameliyat olması gerekiyor ama çok ciddi para isteniyor. Bu kedilerin mamasını karşılayabiliyorum ama hastalandıklarında ciddi maliyeti oluyor." ifadesini kullandı.
Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
Financial Times: Erdoğan Kürt oylarını engellemekle suçlanıyor
Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı
Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum