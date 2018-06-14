Gazeteciler Sendikasından Filistin polisinin gösteriye müdahalesine tepki

Filistinli Gazeteciler Sendikası, basın mensuplarına yönelik müdahalede bulunanların tümü hakkında kovuşturma başlatılacağını duyurdu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenleyen gruba müdahale etmesi kınandı.
Müdahalede bulunanlar hakkında kovuşturma başlatılacağı duyurulan açıklamada ayrıca siyasi yönetim, hükümet ve güvenlik birimlerinden, basın mensuplarının çalışmalarının kısıtlanmaması, onlar için güvenli bir ortam sağlanması istendi.
Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminden Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma talebiyle gösteri düzenleyen gruba müdahale etmiş, bazı göstercileri gözaltına almıştı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin güvenlik güçleri ayrıca bazı basın mensuplarını görevlerini yapmasını engellemiş, bir kısmının kamerasına el koymuştu.
Ramallah'ta ayrıca geçen pazartesi ve salı düzenlenen gösterilerde de Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme ile Filistin yönetimine de Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapılmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Vilayet İşlerinden Sorumlu Müsteşarı El-Hac İsmail Cebr ise dün akşam yayımladığı bir genelge ile ülkenin bazı yerlerinde Filistinliler tarafından düzenlenmesi muhtemel gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.
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