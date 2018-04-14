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Gazetecilerin hayalleri gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) toplu konut projesinde hayat başlarken, diğer taraftan anahtar dağıtımları da devam ediyor.

Gazetecilerin hayalleri gerçek oldu

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) toplu konut projesinde hayat başlarken, diğer taraftan anahtar dağıtımları da devam ediyor. Teslim sürecini yakından takip eden Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, meslektaşlarının sevinçlerine de ortak oldu.
Beykent bölgesindeki proje kapsamında, 2+1 konutların teslim süreci geçtiğimiz hafta tamamlandı. 3+1 konutların teslim süreci ise Salı gününe kadar devam edecek. Zamanında gelmeyenler ise 18-20 Nisan tarihleri arasında ise işlemlerini yaparak, konutlarını teslim alabilecek.
“Hayal bile edilemeyen bir projeyi gerçekleştirdik”
GGC Başkanı İbrahim Ay, Gaziantepli gazetecilerin konut sahibi olmasıyla ilgili projelerin yıllardan beri konuşulduğunu ancak bir türlü uygulamaya geçilemediğini hatırlatarak, “Böylesine büyük bir projeyi yapmak bizlere nasip oldu. Bu açıdan mutluyuz ve gururluyuz. Bu proje için büyük uğraşlar verdik ve sonunda başardık” dedi.
Ay “Mesleğimizi icra eden ve kirada oturan çok üyemiz var. Bunun yanı sıra, mesleğimize bir ömür adamasına rağmen, bugüne kadar konut alma imkanı olmayan bir çok ağabeyimiz ilk kez konut sahibi oldu. Bu sevinç bizlere yeter. Projemiz sayesinde konut sahibi olan tüm meslektaşlarımıza, yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Destek sağlayan herkese teşekkür
Proje kapsamında çeşitli zorluklar yaşadıklarını belirten Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, “En büyük gücümüzü ve enerjimizi meslektaşlarımızdan aldık. Ancak Gaziantepli siyasilerin desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Her zaman, her platformda söylediğim gibi, bir kez daha Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere milletvekillerimiz ve Şehitkamil Belediyemize ve Şahinbey Belediyemize ayrıca TOKİ Başkanı Ergün Turan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Teslim sürecinin devam ettiğini belirten Ay, hafta sonuna kadar dağıtımların devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Bu arada, konutlarının anahtarlarını alan gazetecilerin yanı sıra eş ve çocuklarında da büyük bir sevinç yaşıyor. Bankada işlemlerini yaptırdıktan sonra TOKİ şantiyesine gelerek imza karşılığı dairelerini alan gazeteciler, “Hayallerimiz gerçek oldu. Cemiyetimiz sayesinde konut sahibi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerin hayalleri gerçek oldu

Gazetecilerin hayalleri gerçek oldu

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