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Gazeteciye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık gazeteci Akkaşoğlu'na, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık gazeteci Alaaddin Akkaşoğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Akkaşoğlu, avukatı ve yakınları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve bu program üzerinden yazışmaları tespit edilen Akkaşoğlu, duruşmadaki savunmasında, "ByLock" kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Akkaşoğlu, terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, "Ben devletimin aleyhine gazetemde tek bir satır dahi haber yapmadım. Örgütün hiçbir etkinliğine ve faaliyetine katılmadım. Örgütün bankasına para yatırmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum. Üzerime kayıtlı olan telefon hatlarındaki yazışmaları başkaları yapmış olabilir. Bana kumpas kuruldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak sanığın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Kütahya'da günlük yerel gazetesi KHK ile kapanan Akkaşoğlu, 5 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Akkaşoğlu'nun, ByLock yazışmaları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanıldığı belirlenen Akkaşoğlu'nun talimatlar içeren yazışmaları mahkemedeki dosyada delil olarak yer almıştı.

Yönetim kurulu kararıyla 24 Aralık 2015'te Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu'nun yerine yönetim kurulu üyesi Alaaddin Akkaşoğlu başkan olmuştu. Kütahya Dernekler Müdürlüğü ise tüzüğe aykırı olduğundan Akkaşoğlu'nun bu göreve getirilemeyeceğini belirtmiş ve bu kararı 7 Ocak 2016'da iptal etmişti.

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