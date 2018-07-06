Gazeteciye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık gazeteci Alaaddin Akkaşoğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Akkaşoğlu, avukatı ve yakınları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve bu program üzerinden yazışmaları tespit edilen Akkaşoğlu, duruşmadaki savunmasında, "ByLock" kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Akkaşoğlu, terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, "Ben devletimin aleyhine gazetemde tek bir satır dahi haber yapmadım. Örgütün hiçbir etkinliğine ve faaliyetine katılmadım. Örgütün bankasına para yatırmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum. Üzerime kayıtlı olan telefon hatlarındaki yazışmaları başkaları yapmış olabilir. Bana kumpas kuruldu." ifadelerini kullandı.