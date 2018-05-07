Gazetede örgüt propagandası davası

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlar ve yazdıkları yazılarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 13 sanıktan 12'sine, "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıl ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası, hükümlü bir sanığa ise ceza vermeye yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, sanıklardan Ertuğrul Mavioğlu ve Faruk Eren katılırken, diğer sanıkları avukatları temsil etti.
Duruşmada davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Gümüş, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.
Mütalaada, sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayınlamak suretiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilerek, sanıklardan Hüseyin Aykol'un, Özgür Gündem gazetesinin Mart ve Nisan 2016'daki 14 günlük basımdan sorumlu genel yayın yönetmeni olduğu, 20 Mayıs 2016 tarihli sayıda suça konu yazıyı yazarak sorumlu bulunduğu ve eylemlerin kısa zaman aralıklarıyla aynı suç kastı altında işlenmesi nedeniyle Aykol hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.
Diğer sanıklardan Celal Başlangıç'ın 12 Mayıs, Öncü Akgül'ün 23 Mayıs, Faruk Eren'in 5 Mayıs, Ertuğrul Mavioğlu'nun 10 Mayıs, İhsan Çaralan'ın 31 Mayıs, Mehmet Fehim Işık'ın 15 Mayıs ve Celalettin Can'ın 20 Mayıs 2016 tarihli sayılarda genel yayın yönetmeni olarak sorumlu bulunduğu aktarılan mütaalada, sanık Ömer Ağın'ın 12 Mayıs, Veysel Kemer'in 11 Mayıs, Dilşah Karakaya'nın 27 Nisan ve Yüksel Oğuz'un da 20 Mayıs 2016 tarihlerinde, aynı gazetede suça konu yazılar yazdıkları ifade edildi.
Sanık Hüyesin Aykol'a zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer 11 sanığın ise aynı suçtan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mütalaada, sanık Mehmet Şirin Taşdemir'in ise 27 Nisan tarihli gazetede yazı yazan eser sahibi olduğu ancak daha önce hakkında kesin hükümlü ceza verildiği belirtilerek, bu kişi hakkında, verilecek cezanın mahkum olduğu cezaya etki etmeyeceği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar verilmesi istendi.
Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık ve sanık avukatları, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık ve sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.
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