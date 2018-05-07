Gazetede örgüt propagandası davası

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlar ve yazdıkları yazılarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 13 sanıktan 12'sine, "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıl ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası, hükümlü bir sanığa ise ceza vermeye yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, sanıklardan Ertuğrul Mavioğlu ve Faruk Eren katılırken, diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Gümüş, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.

Mütalaada, sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayınlamak suretiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilerek, sanıklardan Hüseyin Aykol'un, Özgür Gündem gazetesinin Mart ve Nisan 2016'daki 14 günlük basımdan sorumlu genel yayın yönetmeni olduğu, 20 Mayıs 2016 tarihli sayıda suça konu yazıyı yazarak sorumlu bulunduğu ve eylemlerin kısa zaman aralıklarıyla aynı suç kastı altında işlenmesi nedeniyle Aykol hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.