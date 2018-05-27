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"Gazeteler yüzde 20 zamlı ilanlarını alacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

TGF Genel Başkanı Karaca: - "1 Haziran'dan itibaren gazeteler yüzde 20 zamlı ilanlarını alacaklar" - "Özerk bir kurum kurularak Anadolu basınının yönetilmesi lazım"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetelerin 1 Haziran'dan itibaren ilanlarını yüzde 20 zamlı alacağını bildirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin düzenleyeceği iftara katılmak için kente gelen Karaca, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaretinde, gazetelerin resmi ilan fiyatı tarifesindeki artışları olumlu karşıladıklarını söyledi.

İlan ücretleri için büyük mücadele verdiklerini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"En son Zonguldak'tan çağrı yaptık. Sesimizi duymuş olacaklar ki ayın 26'sında Resmi Gazete'de yayınlanarak yüzde 20 zam gerçekleşti. 1 Haziran'dan itibaren gazeteler yüzde 20 zamlı ilanlarını alacaklar. Bu yeterli mi? Bence yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü son 2 yıla bakıyoruz, dolar farkından dolayı gazetelerin masrafı yüzde 150 civarında artış sağladı. Gazeteler kapanma durumuna geldi. Üç yıl önce bin 800 olan gazete sayısı şu anda bin sayısına doğru gerilemeye başladı."

Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak gerek televizyonların gerekse gazetelerin sorunlarını raporlarla anlatmaya çalıştıklarını aktaran Karaca, basın çalışanlarının sendikalaşmasının önemine değindi.

- İnternet gazeteciliği ile ilgili çalışmalar

"Başımızın derdi olan internet gazeteciliği maalesef aldı başını gidiyor." diyen Karaca, internet gazeteciliği ile ilgili ciddi çalışan siteleri tenzih ettiğini ancak büyük çoğunluğunun sadece tehdide dayalı bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Karaca, internet gazeteciliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anda hazırlamış olduğumuz raporla tüm partilere sorunlarımızı söyledik. Şunu istedik, yeni gelecek hükümet Anadolu basınını Basın İlan Kurumunun baskısından, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün baskısından kurtarması lazım. Özerk bir kurum kurularak Anadolu basınının yönetilmesi lazım." dedi.

Basın kartı olmayan çalışanların yıpranma payından yararlanamadığını aktaran Karaca, açtıkları davanın sonuçlanma aşamasına geldiğini ve yıpranma payından basın kartı olmayan çalışanların da faydalanacağını sözlerine ekledi.

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Kayseri resmi ilan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karac zam

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