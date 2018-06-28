Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

Giresun’un Dereli İlçesi’nde 2010’da terör örgütü PKK mensuplarının askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan ve gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, vücudunda kalan şarapnel parçaları nedeniyle oluşan enfeksiyon sonucu 8 yıl sonra şehit oldu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre 4 aydır enfeksiyonun yanı sıra böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Erdem Ay’ın cenazesi, memleketi Düzce’ye götürüldü. Şehidin bugün Çamlıbel Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin babası Cemal Ay, “Vatan toprağımız sağ olsun. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.
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