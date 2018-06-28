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Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 07:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Giresun’un Dereli İlçesi’nde 2010’da düzenlediği hain saldırıda yaralanan ve gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, vücudunda kalan şarapnel parçalarının oluşturduğu enfeksiyon nedeniyle 8 yıl sonra şehit oldu.

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

Giresun’un Dereli İlçesi’nde 2010’da terör örgütü PKK mensuplarının askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan ve gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, vücudunda kalan şarapnel parçaları nedeniyle oluşan enfeksiyon sonucu 8 yıl sonra şehit oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 4 aydır enfeksiyonun yanı sıra böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Erdem Ay’ın cenazesi, memleketi Düzce’ye götürüldü. Şehidin bugün Çamlıbel Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin babası Cemal Ay, “Vatan toprağımız sağ olsun. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesin.
bu kadarda basit ölüm olurmu bu askeri doktorlar sadece seyretmiş tedavi etmemiş.
@kemler askeri doktor mu kaldı? Tüm asker hastaneleri sivilleştirildi. Terörle mücadelede uzmanlaşmış doktorların tamamına yakını tasfiye edildi. Bunlardan haberiniz yok sanırım.
@kemler cahilsin, bol keseden boş atıyorsun. Bilmiyorsun ama konusmaya devam ediyorsun.. cahil ile girme munakasaya ya sinirin tavar yapar, ya adanın bozulur. Bilmedigin konular hakkinda konusma beyinsiz..
askeri cerrahi ne yazıkki askeri hastanelerin kapatılmasıyla son buldu. ak partinin harika icraatlarından birisi.
sadece sen değil baba bizde gurur duyuyoruz. ALLAH C.C rahmet eylesin mekanı cennet olsun.ne mutlu şehit ailesine
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