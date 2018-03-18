Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ’Gazi Emet’ten Çanakkale’ye bir işaret’ temalı çalışma büyük beğeni topladı.Okul öğretmenlerinin kendi sesleriyle söylediği Çanakkale türküsü öğrenciler ve öğretmenler tarafından işaret diliyle canlandırıldı. Emet Cevizdere Şehitliği’nde ve Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde çekimleri yapılan klip sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, Kurtuluş savaşında büyük mücadelelerden birinin verildiği Emet Cevizdere Şehitliğimizden Çanakkale’ye bir işaret göndermek istedik. Projesini Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyar, İşaret Dili Öğretmeni Galip Ersöz’ün yaptığı çalışmanın ses ve görüntü yönetminliğini yerel sanatçı Muammer Akyol ve Stütyo Sena yapmıştır denildi.

Okul Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamada, ’’Bir hafta süren bir çalışma sonucu bu eser ortaya çıktı. Çanakkale zaferimizin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)