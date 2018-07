Gazi eşi, 'O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem' demiştim

'YİNE CANLAR FEDA EDİLİR'

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kaymakamımız ile beraber 15 Temmuz gazimiz Hakan kardeşimizi ziyarete geldik. Kendisini bir kez de işyerinde ziyaret etmiştim. 15 Temmuz’un arifesindeyiz. Pazar günü, unutulmaması gereken o anları yeniden hatırda tutmak, asla bunun bir daha yaşanmaması bilincine erebilmek için anma programı gerçekleştireceğiz. Bir kez daha kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları hissetmeye çalışıyoruz. Çok farklı duygular olduğunu düşünüyorum. Bu konu her açıldığında şunu ifade etmiştim; biz de o gün İnegöl’de o meydanda her kesimden hemşerimizle büyüğünden küçüğüne bir aradaydık. O gün benzeri bir kalkışma olsaydı aynı şeyler İnegöl’de de yaşanırdı. İnsanlar o gün vatanına, ülkesine, özgürlüğüne, demokrasisine sahip çıkmak adına sokaklara inmişti. Bu ülke uğruna can canlar verildi. Bugün de olsa yine canlar feda edilir. Rahmete uğurladığımız şehitlerimizi yeniden yâd ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.