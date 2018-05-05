Gazi Hüsrev Bey Medresesi 468. dönem mezunlarını verdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren, Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden bu yıl 126 öğrenci mezun oldu.

Medresenin 468. mezunları için başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Vekili ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Malkic, 67'si kadın bu yıl 126 öğrencinin mezun olduğunu anımsatarak, “Mezunlarımız Gazi Hüsrev Bey’in ‘Bu medresede tembel ve sorumsuz değil zeki ve çalışkan öğrenciler okuyacak’ yönündeki ifadelerini doğrulamış oldu.” dedi.

Malkic, ülke ve şehir düzeyinde yapılan birçok yarışmada birincilik kazanan öğrencilerin, Gazi Hüsrev Bey Medresesi’ni en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Medresenin öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Malkic, mezunların, din, ilim ve gayret yolundan sapmaması temennisinde bulundu.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.