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Gazi İlkokulu öğrencileri Vali Güvençer’i bayramlarına davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Gazi İlkokulu’nun minik öğrencileri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine davet ettiler.Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Emeksiz, Sınıf Öğretmeni Sevinç Gürcan ve öğrenciler Vuslat Çetin ile İlayda Yorgancıoğlu bulundu.

Gazi İlkokulu’nun minik öğrencileri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine davet ettiler.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Emeksiz, Sınıf Öğretmeni Sevinç Gürcan ve öğrenciler Vuslat Çetin ile İlayda Yorgancıoğlu bulundu. Okul Müdürü Abdullah Emeksiz, Vali Güvençer’i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılı kutlama programına davet etmek amacıyla geldiklerini söyledi. Emeksiz, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programını kendilerinin hazırladığını ve Vali Güvençer’in programa katılmasından büyük bir onur duyacaklarını belirtti. Emeksiz, programın 23 Nisan günü Cumhuriyet Meydanında Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na saat 10.00’da çelenk sunma töreni ile başlayacağını ve yine Cumhuriyet Meydanı’nda çocukların hazırladıkları etkinlikler ile devam edeceğini bildirdi.
Vali Güvençer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti. Bütün çocukların sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik bayramını doyasıya yaşamalarını istedi.

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