Gazi İlkokulundan ‘Her şey vatan için’ projesi

Manisa’nın en eski eğitim yuvalarından biri olan Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu tarafından tarihe sahip çıkmak ve gelecek nesillere güzel bir eser bırakmak amacıyla hayata geçen ‘Her şey vatan için’ projesi kapsamında yılsonu gösterisi düzenledi. Gösteri öncesi, ‘Geçmişten günümüze Gazi’ konulu nostaljik fotoğraf sergisi açıldı. Sergide 1937 yılında açılan Gazi İlkokulu’ndan günümüze kadar gerçekleşen çalışmalardan bir kesit sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, sergide yer alan eserleri inceledi. Sergi açılışının ardından yıl sonu gösterisi gerçekleşti.

1917’de okul için harekete geçildi 1937 yılında açıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Emeksiz, “1917 yılında, temel için gerekli parası üzüm gelirinden elde edilmiş, temeli Manisa Mutasarrıfı Tevfik Bey tarafından Darüleytam Yetimler Yurdu olarak atıldı. Savaş yıllarında tamamlanamayan bina 10 yıllık bir gecikmeyle Özel İdare bütçesinden ödenek temin edilerek Vali Fuat Bey tarafından 1927 yılında inşaatına tekrar başlandı ve 7 Ekim 1937 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Manisa’nın en güzide okulları arasında yer alan okulumuzun çok fazla emek sarf ederek elde ettiğimiz ve tarihimize sahip çıkmak gelecek nesillere de bir eser bırakmak adına ‘Geçmişten günümüze Gazi’ fotoğraf sergini hep birlikte açtık” dedi.

Çevresinde düşmanın, içerisinde hainin eksik olmadığı bir coğrafyada ayakta kalmanın ve hedeflere ulaşmanın zorluğunu bildiklerini vurgulayan Emeksiz, “Ama unutmamamız gereken bizim milletimizin diğerlerinden farkı, tarihin her döneminde bunu başarmış olmasıdır. Bugün de bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar gözlerini ülkemize dikmişlerse, kalplerinde ve dudaklarında bizim için dualarını eksik etmiyorlarsa sebebi işte budur. Kendi evlatlarımız ve umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar için bu sorumluluktan kaçamayız. Bir insanın canından daha değerli bir şey yoktur. Eğer şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan ülkemizin ve milletimizin geleceği için feda etmişlerse, bize düşen görev, onların davasına sahip çıkmaktır. İşte bu sebeple bu ülke için şehit olmuş, kahramanca savaşmış gazilerimizi unutmamak ve unutturmamak mecburiyetindeyiz. Gazi ilkokulu Müdürlüğü olarak öğrencilerimizde vatan sevgisinin ne demek olduğunu, vatanını seven kişilerin çalışkan, özverili, temiz ahlaklı, cesur, korkusuz ve fedakar oldukları, bu konuda örnek kahramanların, şahsiyetlerin tanıtılması amacıyla uyguladığımız ‘Her şey vatan için’ projesini Gazi ilkokulu olarak uyguladık. Bu bağlamda, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için gazi olmuş ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan kahramanlarımızı saygı ve hürmetle anıyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, saygılar sunarım” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Koca Seyit Çanakkale ve Kınalı Hasan oratoryosunu canlandırdı. Öğrenciler gösterileriyle büyülerken, oyunu izleyenler duygularına hakim olamadı. Şef Mustafa Kılınç öncülüğünde öğrencilerden oluşan Gazi İlkokulu Korosu da kahramanlık türkülerini seslendirdi.