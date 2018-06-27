Gazi jandarma er şehit oldu

Giresun'un Dereli ilçesinde 2010 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Jandarma Er Erdem Ay, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Dereli ilçesindeki Kanlıhan Köprüsü'nde PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu 26 Nisan 2010'da yaralanan Jandarma Er Erdem Ay'ın tedavisine farklı zamanlarda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildi.

Terör saldırısında iki gözünde görme kaybı, şarapnel parçalarının etkisiyle vücudunda enfeksiyon oluşan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan Ay, son olarak hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken şehit oldu.

Ay'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde hastanede düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Çamlıbel köyüne gönderilecek.

Yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ay'ın naaşı defnedilecek.

