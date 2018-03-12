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Gazi Mahallesi'ndeki olaylarda ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

GAZİ Mahallesi olaylarının 23.

Erhan TEKTEN - Can EROK - İstanbul (DHA) - GAZİ Mahallesi olaylarının 23. yıldönümünde ölenler yürüyüşle anıldı. Gazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan kalabalık grup saat 11.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi'nden eski postanenin önüne gelen grup burada ölenler için karanfil bıraktı. Yapılan basın açıklamasında 'Gazi Olayları'nın sorumlularının bulunarak cezalandırılması istendi. Grup daha sonra olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru sloganlara yürüyüşüne devam etti. Kahvehane önüne de karanfil bırakan grup mezarlığa doğru yürüyüşüne devam etti. Olaylara hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlar başında gözyaşı döktü. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından dualar edildi. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı. Polis yürüyüşü uzaktan takip ederken, Gazi Polis Merkezi'nin çatısından polislerin fotoğraf ve görüntü çektiği görüldü.

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