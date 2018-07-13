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"Gazi milletvekilinden" 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'ye bomba atılması sonucu eşi ve kızıyla yaralanan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Türkoğlu: - "Nice tuzakları ve hain planları bozan Anadolu'nun has evlatlarının 15 Temmuz’daki şanlı direnişi, bin yıl geçse unutulmayacaktır"

Darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'ye bomba atılması sonucu eşi ve kızıyla yaralanan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Türkiye tarihinde ilk kez silahlı bir darbe teşebbüsünün milletçe bertaraf edildiğini belirtti.

Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'da dünya tarihinde eşi ve benzeri olmayan büyük bir ihanetle karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Türkiye tarihinde ilk kez silahlı bir darbe teşebbüsünün milletçe bertaraf edildiğini kaydeden Türkoğlu, "Bu darbe girişimi sadece Türkiye Devleti'ne ve milletine yapılmadı. Nabzı Türkiye ile atan, gözü ve gönlü Türkiye'de olan, umudunu Türkiye'ye bağlayan dünyadaki dost ve kardeşlerimize yönelik de yapılmıştır. O gece, gencinden, yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden kentlisine, kadınından erkeğine kadar milletimizin tüm fertleri parti, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin hain FETÖ'cü darbeciler karşısında tek vücut olmuştur." ifadesini kullandı.

Hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarına değinen Türkoğlu, kendisinin, eşi ve kızının şarapnel parçalarıyla yaralandığını anımsattı.

Türkoğlu, o geceyi asla unutmayacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti.

"O gece ecel ile burun burunaydık. Kızım da ben de yaralandık. Eşim halen o gecenin yükünü taşıyor. 5'inci ameliyatını oldu ve 6'ıncı ameliyatına girecek. Tabii, bizim aldığımız yaralar, aynı gece şehit olan ciğerparelerimizin, değerli ailelerinin acıları yanında hiç hükmündedir. Yere göğe sığdıramadıklarımızı tabutlara sığdırdık. Halen milletçe acılarımız taze. Allah göstermesin 15 Temmuz gecesi yine tekerrür etse, canımızı aziz milletimiz ve kutsal vatan toprağımız uğruna feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyiz, etmedik de. Milletiyle beraber satılmış hainlere ve onların ağababalarına meydan okuyan başkomutan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle aynı kutlu dava yolunda mücadele etmenin kıvancını yaşıyorum. Nice tuzakları ve hain planları bozan Anadolu'nun has evlatlarının 15 Temmuz’daki şanlı direnişi, bin yıl geçse unutulmayacaktır. "

Darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'ye bomba atılması sonucu AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile eşi Betül ve kızı Cennet Türkoğlu da yaralanmıştı.

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