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Gazi Osman Paşa’nın destansı hayatı seminerde anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 118.

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 118. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gazi Osman Paşa’nın hayatını konu alan bir seminer düzenlendi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçeye adını veren Osmanlı Devleti’nin şanlı komutanı Gazi Osman Paşa’nın hatıralarını canlı tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla “Gazi Osman Paşa’nın Hayatı” konulu bir seminer düzenlendi. Tarihçi-Yazar Mehmet Genç’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın hayatı ve mücadeleleri ele alındı.
Mehmet Genç, Gazi Osman Paşa’nın Plevne kuşatmalarındaki kahramanlıklarını şöyle anlattı:
“93 Harbi başladığında Ruslar Plevne’yi işgal etti. O zaman mareşal rütbesinde olan Gazi Osman Paşa’ya Plevne’yi tutma görevi verildi. Hemen arkasından 1. Plevne Kuşatması gerçekleşti. Ancak Gazi Osman Paşa bu kuşatmayı püskürttü. Ruslar ikinci kez geldi ancak bu taarruz da geri püskürtülerek Rusların büyük kayıp vermesi sağlandı. En büyük taarruzu Romenlerin de desteğiyle 3. kuşatmada denediler. Yine mağlup oldular ve büyük bir ders aldılar.”

“Hayatı vatana hizmet etmekle geçti"
“Türkiye’nin nasıl büyük felaketlerden çıkarak bugünlere geldiğini görmek için Gazi Osman Paşa’nın hayatını takip etmek yetiyor” diyen Murat Genç, "Gazi Osman Paşa güvenliği sağlamak üzere vatanın dört bir yanında görev aldı. Nerede isyan var, Paşa orada. Hayatı vatana hizmet etmekle geçti. Gazi Osman Paşa, üstün dehasıyla yeni bir savunma sistemi organize etti. Bu sistem, uzun yıllar devletlerin savunma sistemlerini oluşturdu" şeklinde konuştu.

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