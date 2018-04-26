HABER

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Üniversitelerin bölünmesini öngören tasarıya karşı, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği eylem sırasında ateş açıldı.

Üniversitelerde günlerdir devam eden 'bölünme' tasarısına karşı eylemlere Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin protesto gösterisi de eklendi.

ÖĞRENCİLERLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA KAVGA

Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla tasarıya karşı eylem yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen grupla, özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından yüzlerce öğrenci dağıldı.

Öğrenciler sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koyarken, yaptıkları eylemin olaysız gerçekleştiğini ve kimliği belirsiz kişilerin eylemi provoke etmek için harekete geçtiğini ifade etti.

20 ÜNİVERSİTE KURULACAK, BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNECEK

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan dün geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmazHDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz
Engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandıEngelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazi Üniversitesi kavga protesto ateş açıldı silah bölünme

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 10 yorum
bir bolunmeyen universitelerimiz kalmisti! iktidardan muhalefete bizi bolen bolene yeter artik .
işiniz gücünüz eylem. okuyup sorunlara çözüm bulmak yerine yıkıp yakmak.Herşeye isyan ama isyan ettiğiniz yerde oku...
Ateşten korkarmı len ülkücü????
HER SECIM BU SERLILER UNIVERSITE LERE BULASMASA OLMAZ
Üniversiteler karısıyor dikkat!!!!!!!!!!!!!!!
arladaşlar dolmuşa binmeyin seçim öncesi üniversiteler karıştırılmak isteniyor
Bahçeli duymasın :)
ne bekliyordunuz bu ülkede eğitimin içine eddiler
kim acaba ???? dantelli masa örtüsü örtünüp sokağa çıkanlar olmasın ???
Taip halkı böldü yetmedi, gözünü eğitim kurumlarına dikti
Diğer Haberler
ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.