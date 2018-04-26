Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Üniversitelerde günlerdir devam eden 'bölünme' tasarısına karşı eylemlere Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin protesto gösterisi de eklendi.

ÖĞRENCİLERLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA KAVGA

Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla tasarıya karşı eylem yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen grupla, özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından yüzlerce öğrenci dağıldı.

Öğrenciler sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koyarken, yaptıkları eylemin olaysız gerçekleştiğini ve kimliği belirsiz kişilerin eylemi provoke etmek için harekete geçtiğini ifade etti.

20 ÜNİVERSİTE KURULACAK, BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNECEK

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan dün geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

