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Gazi Üniversitesi şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesinde düzenlenen “Onur Gecesi” programında terörle mücadele, 15 Temmuz ve Afrin Harekatı’nda şehit olan Gazililer anıldı.Gazi Üniversitesi Genç Entelektüel Nesil Çalışmaları Topluluğunca şehitleri anmak için “Onur Gecesi” programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesinde düzenlenen “Onur Gecesi” programında terörle mücadele, 15 Temmuz ve Afrin Harekatı’nda şehit olan Gazililer anıldı.
Gazi Üniversitesi Genç Entelektüel Nesil Çalışmaları Topluluğunca şehitleri anmak için “Onur Gecesi” programı düzenlendi. Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, milletvekilleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Davetlilere konuşma yapan Prof. Dr. Uslan, Gazi Üniversitesinin bugüne kadar Kore’den Kıbrıs’a, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a ve Afrin Harekatı’na kadar 40 şehit verdiğini belirterek, “Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden öğrencimiz Mustafa Avcu annesi babası şu anda aramızda, 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu. Çok kıymetli şehidimiz Muhammed Yalçın, 15 Temmuz gecesi Külliye’de yapılan bombalamada hayatını kaybetti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencimiz Musa Özalkan’ı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit verdik” şeklinde konuştu.
Şehitlerin isimlerini ölümsüzleştirdiklerini aktaran Uslan, okulun spor tesislerine Muhammed Yalçın’ın, Mühendislik Fakültesi Akademi Salonuna da Mustafa Avcu’nun isimlerinin verildiğini söyledi. Uslan, okulun ana giriş kapısında da 40 şehidin isminin bulunduğu bir anıt yapılacağını ifade etti.

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