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Gazi Üniversitesi'nden 15 Temmuz programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklaşa "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma" programı düzenledi - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan: - "Başkomutanından vatan uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan bu aziz milletin her ferdine kadar yapılan büyük fedakarlık, şanlı direniş, tarihimizin altın sayfalarında hak ettiği yeri kuşkusuz alacaktır"

Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma" programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma" programı Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleşti.

Programa, Polis Özel Harekatın bombalanmasıyla şehit olan Gazi Üniversitesi mezunu Cennet Yiğit, Seher Yaşar, Fevzi Başaran ve Gülşah Güler’in aileleri, Genelkurmay Kavşağında şehit olan üniversitenin mezunu Fazıl Gürs'ün ailesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanmasıyla şehit düşen Gazi Üniversitesi öğrencisi Muhammed Yalçın’ın ailesi ve Genelkurmay Başkanlığında şehit düşen Gazi Üniversitesi öğrencisi Mustafa Avcu'nun ailesi ile çok sayıda akademisyen ve konuk katıldı.

Törenin açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak, yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizdi.

Gazi Üniversitesinin o karanlık gecede 2'si öğrenci olmak üzere 7 şehit verdiğini belirten Uslan, üniversitenin Kıbrıs Harekatından bugüne dek toplam 40 şehit verdiği bilgisini de paylaştı.

"Başkomutanından, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan bu aziz milletin her ferdine kadar yapılan büyük fedakarlık, şanlı direniş, tarihimizin altın sayfalarında hak ettiği yeri kuşkusuz alacaktır." ifadesini kullanan Uslan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri ise şükranla andı.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun'un yaptığı “Tanıkların Gözünden 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar” konulu panele geçildi.

15 Temmuz gazisi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altınok ve 15 Temmuz şehidi Fazıl Gürs'ün eşi Bilge Gürs birer konuşma yaptı.

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15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gazi Üniversitesi panel program

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