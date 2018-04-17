Gazi ve şehit polislerin çocukları yararına kermes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geliri emniyet personeli ile gazi ve şehit polislerin üniversitede öğrenim gören çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere kermes düzenledi.
Polis Eşleri Derneği tarafından Altınpark'ta düzenlenen ve 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan "81 Şehir Ankara'da Buluşuyor Kermesi"ne Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve eşi Gülhan Altınok ile polis eşleri katıldı.
Emine Erdoğan, Sarıeroğlu ve beraberindekiler dua eşliğinde kurdeleyi keserek, kermesin açılışını gerçekleştirdi.
Stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Çankırı standında tuzda pişirilen kuzunun üzerindeki harcı demir çubukla kırdı.
Satışa sunulan el emeği ürünler ve gıda malzemelerinin yoğun ilgi gördüğü kermeste Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresinin de aralarında bulunduğu yöresel hediyeler takdim edildi.
Emine Erdoğan, himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin standını da gezerek, bir süre stanttakilerle sohbet etti.
Kermesin açılışında Ali Kuşçu İlkokulu Halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Kermesten elde edilecek gelir, emniyet mensupları ile gazi ve şehit polislerin üniversitelerde öğrenim gören çocuklarının eğitimleri için kullanılacak.
Kermes, 22 Nisan Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
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