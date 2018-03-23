Gaziantep 1. Ulusal Şairler buluşmasına ev sahipliği yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “1’inci Ulusal Şairler Buluşması” na ev sahipliği yaptı. “Vatan, Millet, Barak” temasıyla yapılan şairler buluşmasında şairler birbirinden güzel şiirlerini seslendirdiler.

21 Mart Günü’nün UNESCO tarafından ‘Dünya Şairler Günü’ olarak kabul edildiğini belirten Gaziantepli Şair Zekeriya Efiloğlu, bugünün aynı zamanda Dünya Down Sendromu ve Nevroz Günü olarak da kutlandığını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa katılarak açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Asım’ın nesli gençlerle’ bugünü inşa ediyoruz. Asım’ın nesline hoşgeldiniz” dedi.

İnsanların tek başına matematik, fizik, veya kimya gibi alanlarda bir şey yapamayacağını vurgulayan Şahin, “Onun için bunları edebiyatla taçlandıramazsanız, kültürle donatamazsanız burada bir şeyler eksik kalır. Onun için bugün bu edebiyatçılarımızla kültürümüze damga vuran şairlerimizle bütün Türkiye’ye biz buradayız diyoruz” şeklidne konuştu.

Şahin, “Bizim medeniyetimizi Fuzuli’nin Baki’nin medeniyetidir. Biz gelmedik dava için diyen Yunus Emre’nin medeniyetinden geliyoruz. Barış kalpte başlar diyen Hz. Mevlana’nın medeniyetidir. Anadolu büyük bir hazinedir, Aşık Veysel’dir. Aşık Veysel’in dizelerine baktığınız zaman Anadolu’ya büyük bir özlem ve hasreti görürsünüz. Büyük bir umut olduğunu görürsünüz. Hayatı o kadar güzel tanımlamış ki Aşık Veysel; ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gece gündüz’ diyerek hayatı nasıl tanımladığını bize bir dizede gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Şair olmak için yetenek gerekir“

Şair olmanın o kadar kolay olmadığına dikkat çeken Şahin, “Şair olmak için yetenek gerekiyor. Bilgi gerekir, kabiliyet gerekir, Kapasite gerekir. Ama daha da önemlisi vatan-millet aşkı gerekir, Allah aşkı gerekiyor. İman dolu bir kalp olmaza o samimiyet dizelere yansımaz. Şairlik, samimiyet, aşk ve inançtır. Bu nedenle tüm şairlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bütün eski medeniyetlerin Gaziantep’de ve Fırat’ın kenarında hayat bulduğunu dile getiren Şahin, Gaziantep’in küçük bir Buhara olduğunu söyledi. Salonu dolduran öğrencilere de seslenen Şahin, şairlere ve edebiyata sahip çıkmalarını istedi. Bugünkü şairlerine yerine yarın bir gün kendilerinin gelebileceğini hatırlatan Şahin, “Edebiyatı, şiiri, şairleri yarına taşıyalım. Artık savaşın değil barışın şiirini ve edebiyatını yazalım. Artık sevginin tohumlarını atalım ve artık ölümün değil yaşamın şiirlerini yazalım” diye konuştu.

Program lise öğrencilerinden oluşan müzik korusunun söylediği, İstiklal Marşı ve şiirlerle devam etti. Program sonrası şairler tarafından Fatma Şahin’e şiir kitapları takdim edildi.