Gaziantep 59 ilden 2 bin sporcuyu ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu’nun ulusal seviyedeki önemli organizasyonları arasında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Gaziantep’te düzenlenen şampiyonada 59 ilden bin 260 erkek, 944 kız sporcu mücadele etti.

Uşak ekibi Karate Özlem Spor Kulübü’nün en çok madalya kazanan kulüp olduğu Gaziantep’te, genel klasmanın zirvesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen şampiyonaya 2005 ile 2010 arası doğumlu sporcular katılım gösterdi. Kata ve kumite olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada kata branşında 12’si ferdi, 6’sı takım dalında; kumite branşında ise 38 ferdi dalda madalyalar sahiplerini buldu.

"En çok madalya Uşak’a gitti"

Şahinbey Spor Salonunda gerçekleşen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında genel klasmanın ilk sırasında beş altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yer aldı.

Dört altın, beş gümüş ve iki bronz madalya ile ikinci sırayı alan Uşak Karate Özlem Spor Kulübü şampiyonanın en çok podyum gören kulübü oldu. Dört altın, bir gümüş ve üç bronz madalya ile Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü de Gaziantep’teki organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Karate Federasyonu, Gaziantep’te düzenlenen organizasyonda önemli bir sosyal sorumluk projesini de hayata geçirdi. Kan bağışı, tekerlekli sandalye ve kök hücre kampanyaları ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Türkiye Karate Federasyonu, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası için şehre gelen tüm sporcuları, alanında uzman hekimler tarafından sağlık taramasından geçirdi. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen sağlık taraması kampanyasının çok yerinde olduğunu vurgulayan Başkan Esat Delihasan, “Sadece spor yaptıran değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de insanların hayatına dokunan, hayatın içinde olan bir federasyon olma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce kan bağışı, kök hücre, tekerlekli sandalye kampanyalarını gerçekleştiren ilk federasyon olmuştuk. İlklerin arasına Gaziantep’te düzenlediğimiz sağlık taraması kampanyasını da ekledik. Uzman hekimler üç gün boyunca detaylı taramalar yaptı. Camiamızın ilgisi ve alınan sonuçlar memnun edici. Bu tür projelerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Bize destek veren Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve hekimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Federasyondan Şahin’e teşekkür

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, Türk sporunda kalitenin her geçen gün arttığını belirterek, “Hafta başından bu yana Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcu, antrenör ve ailelerle birlikte beş binin üzerinde katılımcı Gaziantep’te buluştu. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan, organizasyonun kusursuz geçmesinde büyük özveri gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Karate camiası güzel duygularla Gaziantep’ten ayrıldı” diye konuştu.