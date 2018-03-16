Gaziantep beyaza büründü

Gaziantep’te beklenmeyen dolu yağışı şehri beyaza bürüdü, iki buçuk dakikalık yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep’in güneyinde sabah erken saatlerde başlayan dolu yağışı şehri beyaza bürüdü. Uzun bir aradan sonra bölgede dolu şeklinde yağan kar, bölge insanını sevindirdi. Kimileri ise park halindeki araçlarını doludan korumak için battaniye ile sardı. Yaklaşık iki buçuk dakika süren doluya trafikte yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan, kentin diğer bölgelerinde ise sağanak yağış etkili oldu.