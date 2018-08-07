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Gaziantep bir kişi aracında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Gaziantep bir kişi aracında ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde otomobil içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan cesedin Muzaffer Demir'e ait olduğu ve Demir'in silahla vurulduğu belirlerdi.

Demir'in cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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