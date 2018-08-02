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Gaziantep'deki gümrük kapısında patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısı yakınında patlama meydana geldi. Son dakika habere göre, patlamanın şiddetiyle ilçedeki bazı evlerin camları kırıldı.

Gaziantep'deki gümrük kapısında patlama!

Son dakika haber.... Şiddetli patlama, Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Gaziantep Karkamış patlama Son dakika

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