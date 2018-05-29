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Gaziantep "demir ağlarla" örülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'te, yaklaşık 7 yıldır kullanılan tramvay hattı, banliyö ve metro hatlarıyla desteklenecek - Kentin iki uç noktasında bulunan sanayi bölgelerini birbirine bağlayan banliyö hattının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kentte, yaklaşık 3 aya kadar da metro hattının temeli atılacak - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "2-3 aya kadar metronun temelini atma noktasına ulaşacağız. Gaziantep'i demir ağlarla öreceğiz"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'te, yaklaşık 7 yıldır kullanılan tramvay hattı, banliyö ve metro hatlarıyla desteklenecek.

Kentin hızla artan nüfusunun beraberinde getirdiği ulaşım sıkıntılarını asgariye indirmeye çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında tramvay hattını devreye soktu. Ardından Ulaşım Master Planını hazırlayan belediye, son dönemde de demiryolu bağlantılarını güçlendirme konusunda hummalı şekilde çalışıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 1 yıl önce başlatılan, banliyö taşımacılığının yapılacağı Gaziray Projesi'nde mutlu sona yaklaşıldı.

Kentin iki uç noktasında bulunan Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak 25 kilometrelik hattın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Zemin etüdü için sondaj çalışmalarının yapıldığı metro hattının ise temelinin ise 3 aya kadar atılması öngörülüyor.

Tamamlandığında kentteki tramvay hattıyla bağlanacak olan banliyö ve metro hatları sayesinde alternatif ulaşım olanakları artırılmış olacak.

- "Demir ağlarla öreceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te insan yoğunluğunun fazla olduğunu dile getirdi.

Kentte metrekareye düşen insan sayısının, Konya'nın 3 katı olduğunu belirten Şahin, bu nedenle ulaşımla ilgili köklü çalışmalar yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Şahin, öncelikle Ulaşım Master Planı'nı hazırladıklarını ve ilgili bakanlıktan onay aldıklarını anlatarak, "Bu çalışmalar öyle ki, paranız hazır dahi olsa Ulaşım Master Planınız onaylanmadıysa çalışmaları hayata geçiremiyorsunuz. O yüzden artık kent olarak ulaşımdaki işleri büyük oranda tamamladık." dedi.

Ulaşım Master Planı'nı hazırlar hazırlamaz Gaziray Projesi için kolları sıvadıklarını ifade eden Şahin, günde 65 bin kişiyi taşıyan hafif raylı sistemdeki sayıyı 100 binin üzerine çıkaracak Gaziray Projesi'nde önemli aşamalar kaydettiklerini bildirdi.

Yıl sonu itibarıyla Gaziray'ın tamamlanacağını anlatan Şahin, "Hafif raylı sistem ve Gaziray arasındaki aktarmaları sağlayacak, projeleri daha anlamlı hale getirecek diğer etaba geçmeye hazırlanıyoruz. Tamamen metro hattıyla, İstasyon Meydanı'ndan yeni yapılan şehir hastanesine kadar, şehri bir başından diğer başına ulaştıracağız." diye konuştu.

Şahin, metro hattında sondaj çalışmalarına başlandığını belirterek, "Yaklaşık 2 aya kadar uygulama projesi dediğimiz bu çalışmalar tamamlanacak. Yani 2-3 aya kadar metronun temelini atma noktasına ulaşacağız. Gaziantep'i demir ağlarla öreceğiz." ifadelerini kullandı.

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