Tamamlandığında kentteki tramvay hattıyla bağlanacak olan banliyö ve metro hatları sayesinde alternatif ulaşım olanakları artırılmış olacak.

Zemin etüdü için sondaj çalışmalarının yapıldığı metro hattının ise temelinin ise 3 aya kadar atılması öngörülüyor.

Kentin iki uç noktasında bulunan Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak 25 kilometrelik hattın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'te, yaklaşık 7 yıldır kullanılan tramvay hattı, banliyö ve metro hatlarıyla desteklenecek.

- "Demir ağlarla öreceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te insan yoğunluğunun fazla olduğunu dile getirdi.

Kentte metrekareye düşen insan sayısının, Konya'nın 3 katı olduğunu belirten Şahin, bu nedenle ulaşımla ilgili köklü çalışmalar yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Şahin, öncelikle Ulaşım Master Planı'nı hazırladıklarını ve ilgili bakanlıktan onay aldıklarını anlatarak, "Bu çalışmalar öyle ki, paranız hazır dahi olsa Ulaşım Master Planınız onaylanmadıysa çalışmaları hayata geçiremiyorsunuz. O yüzden artık kent olarak ulaşımdaki işleri büyük oranda tamamladık." dedi.

Ulaşım Master Planı'nı hazırlar hazırlamaz Gaziray Projesi için kolları sıvadıklarını ifade eden Şahin, günde 65 bin kişiyi taşıyan hafif raylı sistemdeki sayıyı 100 binin üzerine çıkaracak Gaziray Projesi'nde önemli aşamalar kaydettiklerini bildirdi.

Yıl sonu itibarıyla Gaziray'ın tamamlanacağını anlatan Şahin, "Hafif raylı sistem ve Gaziray arasındaki aktarmaları sağlayacak, projeleri daha anlamlı hale getirecek diğer etaba geçmeye hazırlanıyoruz. Tamamen metro hattıyla, İstasyon Meydanı'ndan yeni yapılan şehir hastanesine kadar, şehri bir başından diğer başına ulaştıracağız." diye konuştu.

Şahin, metro hattında sondaj çalışmalarına başlandığını belirterek, "Yaklaşık 2 aya kadar uygulama projesi dediğimiz bu çalışmalar tamamlanacak. Yani 2-3 aya kadar metronun temelini atma noktasına ulaşacağız. Gaziantep'i demir ağlarla öreceğiz." ifadelerini kullandı.

