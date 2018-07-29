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Gaziantep dünyaca ünlü gurmeleri ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olan, birbirinden lezzetli yemekleriyle UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, bu alandaki iddiasını, "gurmeleri" kentte ağırlayarak kanıtlamak istiyor - Bu kapsamda eylül ayında ilki düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kente davet edilen dünyaca ünlü "Michelin yıldızlı" şefler ve gurmeler, kente özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "İtalyan, İspanyol, Fransız, Meksika mutfağına baktığınız zaman bunlar sanki dünyanın en zengin mutfağıymış gibi gözüküyor ama lezzet ve çeşitlilikte ben inanıyorum ki yalnızca bu şehir bile bütün dünya mutfaklarıyla yarışacak güçte"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olan, birbirinden lezzetli yemekleriyle UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, bu alandaki iddiasını "gurmeleri" kentte ağırlayarak kanıtlamak istiyor.

Bu kapsamda eylül ayında ilki düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kente davet edilen dünyaca ünlü "Michelin yıldızlı" şefler ve gurmeler, kente özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitliliği ve lezzetiyle öne çıkan Gaziantep mutfağının, kebap ve baklavadan ibaret olmadığını, mevsimine göre yapılan 500'den fazla kazan yemeği bulunduğunu söyledi.

Bu zenginliğin Gaziantep'in gastronomi alanında UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına dahil edilmesiyle taçlandırıldığını ifade eden Şahin, "Türkiye'den yaratıcı şehirler ağına giren ilk şehir biz olduk. Bu kadar zengin mutfak dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi çok önemli bir festivalin altyapısını hazırlıyoruz. Gastronomiyi uluslararası boyuta getireceğiz." dedi.

- "San Sebastian'dan ne eksiğimiz var?"

Şahin, dünyada gurme ve gastronomi turizminin giderek güçlenen bir ekonomi olduğuna değinerek, bu büyük pastadan hak edilen payı almak için çalıştıklarını vurguladı.

Bu kapsamda tanıtımın önemine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Sonbahara hazırlanıyoruz. Antep fıstığı, biber hasadı yapıldığı zaman Michelin yıldızlı bütün şeflerin buraya geldiği bir festival düzenleyeceğiz. Bu işe kafa yormuş yabancı akademik dünyadan, uluslararası ağlardan, kardeş şehirlerden, şeflerden oluşan 160 kişiyi buraya getiriyoruz. Kendi ülkemizden yetişmiş beşeri sermayemizi buraya getireceğiz. San Sebastian'dan bizim ne eksiğimiz var diyoruz. İtalyan, İspanyol, Fransız, Meksika mutfağına baktığınız zaman bunlar sanki dünyanın en zengin mutfağıymış gibi gözüküyor ama lezzet ve çeşitlilikte ben inanıyorum ki yalnızca bu şehir bile bütün dünya mutfaklarıyla yarışacak güçte ve kuvvette. Öz güvenimizi sağlamak ve bunun gereğini yapmak gerekiyor."

Fatma Şahin, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali'nin kentin ve kent mutfağının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

- Günübirlik charter seferleri düzenlenecek

Ayrıca Ege ve Akdeniz bölgelerine gelen yabancı turistleri günübirlik Gaziantep’e getirebilmek için de çalışma başlattıklarını vurgulayan Şahin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türk Hava Yolları iş birliğinde hazırlanacak proje kapsamında, deniz ve güneş turizmi için yurt dışından Türkiye’ye gelen turistlerin, günübirlik turlarla gazi şehri gezeceklerine ve kentin yerel güzellikleriyle tanışacaklarına dikkati çekti.

Şahin, yabancı turistin bölgeye gelmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "İç turizmde hamdolsun yaptığımız kampanyalarla iyi seviyelere geldik. Ülkemize gelen Alman, İngiliz, Güney Koreli ve Japon turistleri buraya getirmek istiyoruz. Antalya'ya gelen Alman ve İngilizleri günübirlik charter seferiyle buraya getirip, ağırlayıp yeniden turuna devam ettireceğiz. Daha çok insanı buraya getirmek, gezdirmek daha çok insana bu lezzetleri tattırmak istiyoruz." diye konuştu.

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festival gastronomi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep mutfağı

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