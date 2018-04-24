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Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki kayıp-çalıntı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Valilik: "Yapılan çalışmalarda olayın, 2016 yılından suçun tespit edildiği tarihe kadar polis memuru H.Y. tarafından peyderpey gerçekleştirildiği anlaşılmıştır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden, terör örgütlerinden ele geçirilen 45 dosyada kayıp-çalıntı silah ve elektronik materyal olduğu iddiasıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun çeşitli suç örgütlerinden ele geçirilen silah ve elektronik malzemeleri sattığına ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimler neticesinde, çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen suç unsuru materyallerden kayıp-çalıntı silah ve elektronik malzemeler olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, konunun Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesiyle görevlendirilen müfettişler tarafından idari, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla da adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne ait 6, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet"ten 39 olmak üzere 45 dosyada kayıp-çalıntı silah ve elektronik materyal bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan çalışmalarda olayın, 2016 yılından suçun tespit edildiği tarihe kadar polis memuru H.Y. tarafından peyderpey gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Polis memuru H.Y. ile olayla bağlantılı oldukları tespit edilen T.Ç, A.T. ve A.B. isimli sivil şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."

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