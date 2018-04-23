Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 23 Nisan yoğunluğu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne girişlerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bu arada hayvanat bahçesi sakinlerinden, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fili olan Gabi'nin 13'üncü doğum günü nedeniyle düzenlenen kutlamaya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu güne özel girişlerin ücretsiz yapıldığı hayvanat bahçesini çocuklarıyla gezerek, hayvanları görmek isteyen Gazianteplilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kalabalığa rağmen aileleriyle hayvanat bahçesine giren çocuklar, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanları görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

GAZİANTEP (AA) - Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da üçüncü sırasındaki Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hayvanat bahçesine sabah saatlerinden itibaren büyük bir ilginin olduğunu, girişlerde metrelerce araç kuyruğu oluştuğunu aktaran Özsöyler, "Büyük bir ziyaretçi akınına uğruyoruz. Şu ana kadar 37 bin ziyaretçimizi içeride ağırladık. İnşallah akşama kadar 55 bin kişiye yaklaşırız diye tahmin ediyoruz. Herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Özsöyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan gezisinde hediye edilen 4 aslanın vatandaşların büyük ilgisini çektiğini vurgulayarak, "2017 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni yaklaşık 3,5 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği aslanların yanı sıra yapacağımız tropik kelebek merkezimizle de yaklaşık 4,5 milyon kişinin bahçemizi ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.