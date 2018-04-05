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Gaziantep İl Sağlık Müdürü görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Doç.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü görevinden istifa etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Turgut istifa etti.
Geçen yılın Kasım ayında başladığı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyuran Doç. Dr. Turgut, "Kendi isteğimle istifa kararı aldım. Görevim süresince çalışmalarımda gerekenleri yaptım ve müdür yardımcılarım, daire başkanlarım ve yardımcılarıyla toplantı yaparak bilgi verdim" dedi.

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