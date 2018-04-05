Gaziantep İl Sağlık Müdürü görevinden istifa etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Turgut istifa etti.
Geçen yılın Kasım ayında başladığı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyuran Doç. Dr. Turgut, "Kendi isteğimle istifa kararı aldım. Görevim süresince çalışmalarımda gerekenleri yaptım ve müdür yardımcılarım, daire başkanlarım ve yardımcılarıyla toplantı yaparak bilgi verdim" dedi.
FOTOĞRAFLI
Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü
Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı
Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum