Gaziantep ile UNICEF arasında ortak çalışma protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) arasında 2018-2019 ortak çalışma protokolü imzalandı. Protokolle, dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesi amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF tarafından yürütülen İşbirliği Programı kapsamında 2018-2019 dönemi çalışma protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle tarafından Ankara’da imzaladı.
Şahin, törende yaptığı konuşmada, göç yönetiminin dünyanın, hem fırsatları hem de riskleri barındıran bir başlığı olduğunu belirterek, Gaziantep'in sanayi bölgesi olmasından dolayı iç göç alırken 7 yıldır da Suriyeli mültecilere kapısını açtığını anımsattı.
Özellikle kız çocuklarının, kadınların ve dezavantajlı grupların korunması için güçlü sosyal projeler üretmek gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Bugün imzaladığımız protokolün konu başlığı kız çocuklarıdır. Gaziantep olarak 'Gelin etmeyin okula gönderin’ kampanyasıyla kızların çocuk gelin olmaması, 18 yaşına kadar eğitim hayatına devam etmesi ve onlara sosyal destek verilmesi adına STK’larla birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Okulu yarıda bırakmak zorunda kalan onlarca kız çocuğun okullaşmasını sağladık."
Projemiz, Birleşmiş Milletler tarafından yakından takip edildiğini aktaran Şahin, "Proje kapsamında hem çocuk gelin olmasın, hem çocuk işçi olmasın, çocuk yaşta çocukların eğitimine devam etsin ana fikri üzerine yapılan çalışmalarda geri bildirim aldık. Bu projeyi, mülteci kızlarımız için, mülteci kızlarımızla birlikte okuma, birlikte yaşama, sosyal uyum, entegrasyon toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok başlığı şehrin adaptasyonu için tüm dünyaya örnek bir model haline getireceğiz. Bundan etkilenen çok sayıda şehir ve ülke var." ifadesine yer verdi.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllar sürdürülen bir ortaklığın olduğunu belirterek, çocuklar için yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını vurguladı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Şahin'i tebrik eden Duamelle, şöyle devam etti:
"Bu çalışmayla çocuklarla ilgili kilit alanlara inmiş olacağız. Tüm çocukların eğitime erişebilmesi için örgün, yaygın ve kapsayıcı alanlara odaklanacağız. Bu proje, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinden risk altındaki çocuklar ve çocuk yaşta evlilik mağduru çocuklara desteğe kadar tüm sosyal yardımı kapsayacak. Hali hazırdaki mevzuatların uygulanmasını istiyoruz, ailelerin erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine dönük riskler konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyoruz. Mevzuatın uygulanması yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Çocuk işçileri için çalışmalarımız olacak. Çocukların eğitime ve oyun oynama haklarına erişebilmeleriyle ilgili çalışmalarla çocukların okula gitmesi sağlanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitime odaklanacağız. En az bir yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılmasına dönük çalışmalarımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve çok sayıda STK ile birlikte çalışacağız."
- Protokol hakkında
2018-2019 yıllarını kapsayacak yeni çalışma planında çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmaların yanı sıra çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı örgün, yaygın ve enformel eğitim olanaklarının arttırılması konularında da çalışmalar yapılması hedefleniyor.
Çocuk evliliğiyle mücadele konusunda hizmet sağlayıcıların eğitiminin ardından rehber öğretmenlere olan eğitici eğitimiyle okullarda veli ve öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek.
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