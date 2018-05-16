Gaziantep ile UNICEF arasında ortak çalışma protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) arasında 2018-2019 ortak çalışma protokolü imzalandı. Protokolle, dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesi amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF tarafından yürütülen İşbirliği Programı kapsamında 2018-2019 dönemi çalışma protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle tarafından Ankara’da imzaladı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, göç yönetiminin dünyanın, hem fırsatları hem de riskleri barındıran bir başlığı olduğunu belirterek, Gaziantep'in sanayi bölgesi olmasından dolayı iç göç alırken 7 yıldır da Suriyeli mültecilere kapısını açtığını anımsattı.

Özellikle kız çocuklarının, kadınların ve dezavantajlı grupların korunması için güçlü sosyal projeler üretmek gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: