Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Don Kişot", Malatya'da ise "Tek Daire İki Aile" adlı oyunlar sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosunun sahnelediği, Miguel De Cervantes'in yazdığı, Reşat Nuri Güntekin'in dilimize uyarladığı, Mazlum Taşıran'ın yönettiği "Don Kişot" adlı oyunda, Burak Erol, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ozan Sargın ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Düşle gerçek arasındaki Don Kişot ve yol arkadaşı Sanço Panza'nın güzel bir dünya hayalleri uğruna çıktıkları serüveni anlatan oyunda, bugünün ve yarının yetişkinlerine, karanlıktan korkmamak için hayallerine sıkı sıkı tutunmayı hatırlatıyor.

Oyun, 3 Nisan Salı ve 4 Nisan Çarşamba günleri 10.30 ve 13.00 saatlerinde Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Malatya

Van Devlet Tiyatrosu tarafından Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunulacak "Tek Daire İki Aile" adlı oyunun yönetmenliğini Şirin Ergüven Hamşioğlu üstleniyor.

Burak Akyüz'ün kaleme aldığı tek perdelik oyunda, Gül Urgan, Doğukan Özman, Zeynep Yalçın Gören, Muharrem Dalfidan ve Nedim Salman rol alıyor.