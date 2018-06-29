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Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.


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FETÖ operasyonu

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