Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkalarının üzerine kayıtlı telefon hatlarına ByLock yükleyerek kullandıkları belirlenen 16 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Adreslerde yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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