Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuş ve jandarma olay yerinde güvenlik önlemi almış, cismin ne olduğu ile ilgili araştırma başlatmıştı.
VALİLİK: UYDU YA DA FÜZE
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Valiliği, cismin bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanmadığını belirtti. Cismin ne olduğu ile ilgili inceleme ise devam ediyor.
İHA
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