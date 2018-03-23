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Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı.Yangın söndürme tatbikatı da yer Gaziantep Öğretmenevi Müdürü Hüseyin İnal, Müdür Yardımcılarından Yasin Vırıt ve Abdulkadir Yonucu da yangın söndürme eğitimi ve tatbikatında hazır bulundu.

Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı.
Yangın söndürme tatbikatı da yer Gaziantep Öğretmenevi Müdürü Hüseyin İnal, Müdür Yardımcılarından Yasin Vırıt ve Abdulkadir Yonucu da yangın söndürme eğitimi ve tatbikatında hazır bulundu. Kurum Müdürü Hüseyin İnal, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na personelimize yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapılması için müracaatta bulunmuştuk. Şehreküstü İtfaiyesi’nden gelen görevli uzman tarafından personelimize yangın söndürme eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı verildi. Böylece personelimiz, yangın söndürmede ilk müdahale olarak neler yapılması gerektiğini öğrenmiş oldu” diye konuştu.

Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi verildi

Gaziantep Öğretmenevi’nde yangın söndürme eğitimi verildi

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