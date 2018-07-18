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Gaziantep'te bulunmuştu! Bilinmeyen enkaz Rus füzesi çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 04:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan ve roket parçası olduğu zannedilen enkazın Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında görülen enkaz, heyecan yarattı. Jandarma ekipleri sevk edilen bölgede yapılan ilk incelemeyi izleyen Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, “Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak” demişti.

"NÜKLEER ETKİ YOK"

Akşam saatlerinde Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise çevrede kimyasal, biyolojik ve nükleer bir etki olmadığı söylendi: İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre, bulunan parçaların bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.

"İSRAİL JETLERİNE Mİ?"

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; savunma sanayi araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, parçaların Rus yapımı ‘S-200 Angara’ (NATO kodu SA-5 ‘Gammon’) hava savunma sisteminin füzesi olduğunu söyledi. Mevlütoğlu, Suriye’nin 2016 Ocak ayında Halep’in kuzeyindeki Kuveyres hava üssünü S-200 hava savunma sistemi ile takviye ettiğini belirterek önceki gece İsrail Hava Kuvvetleri’nin Halep yakınlarındaki bazı hedefleri bombaladığına dair haberler çıktığını vurguladı. Arda Mevlütoğlu, “Kullanılan füzenin tipine bağlı olarak 180 ile 300 km. arasında azami menzili var. Bu füzenin İsrail jetlerine karşı ateşlenmiş ancak Türkiye’ye düşmüş olabileceğini tahmin ediyorum” dedi.

ŞANLIURFA'YA DA DÜŞMÜŞTÜ

Yaklaşık 3 ay önce yine bir S-200 Angara füzesi Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine düşmüştü. 12 Nisan 2018’de şans eseri Hilvan kırsalındaki Akçamescit Mahallesi’ndeki boş araziye düşen füze önce savaş uçağının yakıt tankı sanılmıştı. Daha sonra Şanlıurfa Valiliği’nin yaptığı açıklamada İHA olduğu değerlendirilen enkazın yine Rus yapımı S-200 Angara hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanların değerlendirmesi füzenin yine Suriye’den fırlatıldığı yönünde olmuştu.

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Gaziantep bilinmeyen enkaz rus füzesi

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