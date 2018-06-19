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Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şahin bey ilçesinde Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle bir kişiyi öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Suriyeli, ülkesine geçmek isterken yakalandı.

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesinde 16 Haziran Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa O.'yu öldürülmüş, oğlu Cengiz O. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

BİRİ VURULARAK YAKALANDI, DİĞERİ KAÇTI

Olayın ardından teslim ol çağrısına uymayan Suriyeli şahıslardan H.H, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken M.H. ise kaçmayı başarmıştı.

SINIRI GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI

Olayın faili olarak aranan Suriyeli M.H, sınırı geçmek isterken Kilis Şimşik Piyade Hudut Karakolu Sorumluluk Bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. M.H'nin adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan olayda yaralanan Cengiz O.'nun ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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