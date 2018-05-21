Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık iki aydan bu yana titizlikle yürüttüğü operasyonlarda, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına darbe vuruldu.

28 Mart'ta Gaziantep'teki bir mahrem imam tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şahıslara yönelik 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 30 şüphelinin yakalanmasıyla başlayan soruşturma, askerlerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesiyle derinleştirildi.

Devam eden operasyonlarda 10 şüphelinin daha gözaltına alındığı, başka soruşturmada cezaevinde olan 4 şahsın da tekrar emniyete getirildiği operasyonda, mahrem imamlar bir bir deşifre edildi.

İTİRAFLAR ÖRGÜTE DARBE VURDU



Yakalanan mahrem imamların da itirafçı olmasıyla FETÖ'nün TSK'daki örgüt şemasında yukarıya doğru çıkıldı.

Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sorumlu genel müdür bulunduğu, ona bağlı illerden sorumlu 4 müdür yer aldığı, onların altında da Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt illerinin sorumlusu müdür yardımcısı belirlendi.