Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

1 / 8 "NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

2 / 8 ENKAZ KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.