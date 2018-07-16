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Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün enkaz ile ilgili, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Köylüler ormanlık alanda buldu!

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"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.
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ENKAZ KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

ENKAZ KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU
Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.
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ROKET PARÇASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

ROKET PARÇASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz.
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Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.
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Gaziantep Nurdağı Lokman Düzgün Enkaz roket enkazı

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