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Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir hurdalıkta patlama meydana geldi. Son dakika habere göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı.

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İş yerinde patlamanın ardından savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Olayda 1 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların da bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı

İHA

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Gaziantep patlama Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
referandumdan sonra ucacaktı ülke hani, hani terör bitecekti.
Çok şiddetli bir patlamaydı. 2 sokak aşağıda olmasına rağmen kapımızın önünde oldu sandım. Oksijen tüpü patlamış.
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