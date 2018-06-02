Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İslahiye'de dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmaya çalışan bir köpek, Cumhuriyet Mahallesi'nde kapısı açık mağazaya girdi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından ilgi odağı haline gelen köpek, bu sabah Cevdetpaşa Mahallesi'nde bir inşaatta temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Vatandaşlar köpeğe zehirli ciğer verildiğini ileri sürerek, failin bulunup cezalandırılmasını istedi. (DHA)
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