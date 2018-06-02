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Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, dün yağmurdan korunmak için kapısını açık bulduğu giyim mağazasına giren sokak köpeğinin ölüsü, bugün bir inşaatta bulundu. Köpeğe zehirli ciğer yedirildiği ileri sürüldü.

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İslahiye'de dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmaya çalışan bir köpek, Cumhuriyet Mahallesi'nde kapısı açık mağazaya girdi.

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ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından ilgi odağı haline gelen köpek, bu sabah Cevdetpaşa Mahallesi'nde bir inşaatta temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Vatandaşlar köpeğe zehirli ciğer verildiğini ileri sürerek, failin bulunup cezalandırılmasını istedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye Mağaza köpek

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