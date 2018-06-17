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Gaziantep turizmi çifte bayram yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra zengin mutfağıyla gastronomi ve kültür turizminin parlayan yıldızı Gaziantep, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu - Otellerin büyük oranda dolduğu kentte, tarihi mekanlardaki yoğunluk da turizmcilerle esnafı sevindiriyor - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Bu yıl 2 milyon turist hedefliyoruz. İnşallah bu hedef için de bayramın önemli bir yeri olacak"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra mutfak zenginliğiyle gastronomi ve kültür turizminin parlayan yıldızı konumundaki Gaziantep, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Onlarca müzesinin yanı sıra kültürel zenginlikleriyle Güneydoğu turizminin başlangıç noktasında bulunan Gaziantep'in, bir süredir turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için yapılan girişimler sonuç vermeye başladı.

"Turizmin parlayan yıldızı" addedilen Gaziantep, Ramazan Bayramı'nda adeta çifte bayram yaptı. Otellerin büyük oranda dolduğu kentte yoğunluktan, turizmciler kadar esnaf da memnun.

Kentte turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi ve çevresindeki iş yerleriyle Gaziantep Hayvanat Bahçesi yer alıyor.

- "Tatilcilere 'Uzaklarda arama' diyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramı ağız tadıyla yaşayabilmek için planlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Ülke turizmine iyi bir alternatif oluşturduklarını belirten Şahin, bunun kentteki turizm çeşitliliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Gaziantep'in dünyaca ünlü ve tescilli bir mutfağa sahip olduğunu söyleyen Şahin, tarihi mekanlar ve müzelerle de ziyaretçileri adeta tarihi bir yolculuğa çıkardıklarını kaydetti.

Şahin, geçen yıl "Şimdi Gaziantep Zamanı" konulu turizm kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir milyon kişi Gaziantep'in güzelliklerini görmek için geldi. Bu sene de tatilcilere 'Uzaklarda arama' diyoruz çünkü Gaziantep'teki güzelliklerden birisi görmek için Afrika'ya birisi için Avrupa'ya gitmek gerekebiliyor ama biz diyoruz ki Gaziantep'e geldiğiniz zaman tüm güzellikleri görebileceksiniz. Bu yıl 2 milyon turist hedefliyoruz. İnşallah bu hedef için de bayramın önemli bir yeri olacak."

Fatma Şahin, her yıl Ramazan Bayramı'nda yüzde 40 civarında ziyaretçi sayısının arttığına değinerek, bu sene oranın daha da artacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fatma şahin Tatil turizm

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