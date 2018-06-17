Gaziantep turizmi çifte bayram yaşıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramı ağız tadıyla yaşayabilmek için planlamanın önemli olduğunu ifade etti.

"Turizmin parlayan yıldızı" addedilen Gaziantep, Ramazan Bayramı'nda adeta çifte bayram yaptı. Otellerin büyük oranda dolduğu kentte yoğunluktan, turizmciler kadar esnaf da memnun.

Onlarca müzesinin yanı sıra kültürel zenginlikleriyle Güneydoğu turizminin başlangıç noktasında bulunan Gaziantep'in, bir süredir turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için yapılan girişimler sonuç vermeye başladı.

Gaziantep'in dünyaca ünlü ve tescilli bir mutfağa sahip olduğunu söyleyen Şahin, tarihi mekanlar ve müzelerle de ziyaretçileri adeta tarihi bir yolculuğa çıkardıklarını kaydetti.

Şahin, geçen yıl "Şimdi Gaziantep Zamanı" konulu turizm kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir milyon kişi Gaziantep'in güzelliklerini görmek için geldi. Bu sene de tatilcilere 'Uzaklarda arama' diyoruz çünkü Gaziantep'teki güzelliklerden birisi görmek için Afrika'ya birisi için Avrupa'ya gitmek gerekebiliyor ama biz diyoruz ki Gaziantep'e geldiğiniz zaman tüm güzellikleri görebileceksiniz. Bu yıl 2 milyon turist hedefliyoruz. İnşallah bu hedef için de bayramın önemli bir yeri olacak."

Fatma Şahin, her yıl Ramazan Bayramı'nda yüzde 40 civarında ziyaretçi sayısının arttığına değinerek, bu sene oranın daha da artacağını sözlerine ekledi.

