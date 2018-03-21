Gaziantep Üniversitesinde Nevruz coşkuyla kutlandı

Gaziantep Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Baharın gelişinin müjdeleyicisi Nevruz, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi, Gaziantep Üniversitesinde de coşkuyla kutlandı. Nevruz ateşini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaktı. Gaziantep Üniversitesindeki kutlamalara bir çok ülkeden temsilciler de katıldı. Nevruz kutlamasında gençler ateşin üzerinden atladı.

"Nevruz, dünyanın en kadim bayramı"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bir bayramı daha kutluyoruz ve bir bayramda daha sizlerle bir aradayız. Nevruzumuz kutlu olsun, mutlu olsun ve geleceğimiz inşallah yemyeşil bir baharda daha iyi ve güzel olsun. Nevruz’un dünyanın en kadim bayramı aynı zamanda kültürler, milletler, dinler, diller ve medeniyetler üstüdür. Dünyada bu kadar birleştirici olan bir başka bayram daha yok. O yüzden bu bayramın kıymetini bileceğiz. Hele ayrılıkların, gayrılıkların sürekli fitnelerin kol gezdiği coğrafyamızda bu bayramdan da ilham alarak bu bayramı yeniden şekillendirerek birlikte yaşamayı, geleceği inşa etmeyi öğreneceğiz. Bahar nevruzla birlikte yemyeşil diriliştir. İşte Anadolu coğrafyasındaki yaşayan bütün kültürler nevruzla birlikte yeniden şahlanıyor ve yeniden bir diriliş destanı yazıyor. Bu konuda da kültür, din, dil ayrımı yapmadan bu coğrafyanın hukukunu korumak ve atalarımızın bize bıraktığı mirası hakkıyla savunmak adına duygularımızdan, kavgalarımızdan vazgeçerek burada huzur ve barışı temin edeceğiz” diye konuştu.