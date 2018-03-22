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Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Tiyatrosu "Mehmet Akif" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak

GAZİANTEP (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu "Mehmet Akif" adlı oyunu Gaziantepli tiyatroseverler için sahneleyecek.

Remzi Özçelik'in yazdığı, Cahit Çağıran'ın yönettiği oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan ve Engin Özsayın'ın aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu rol alıyor.

Eserde, halkın destansı direnişini yazan, düsturuyla hayatı boyunca hak ve hakikatten ayrılmamış, mazlumun yanında durmuş doğru bir adam, aydın Mehmet Akif Ersoy ve dava arkadaşlarının yaşamları anlatılıyor.

Oyun, 30 Mart Cuma saat 20.00'de 31 Mart Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu, "İstanbul Efendisi" adlı oyunu Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yönettiği oyunda, Bora Özkula, Emir Çiçek, Harun Türköz, Belgin Bilgin, Cenk Turan ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Oyunda, bütün esnafları kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yıkan, Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızını evlendirmek için başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyun, 23 Mart Cuma saat 20.00 ve 24 Mart Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 24 Mart Cumartesi günü Recep Genç'in derlediği "Arkadaşım Robot" adlı çocuk oyunu saat 13.30'da, Üstün Dökmen'in yazdığı ve Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Hayatlı Evin Hayaleti" adlı oyunu ise saat 19.30'da Şair Nabi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

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