Gaziantep'e hibe edilen itfaiye araçları teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Japonya tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 9 itfaiye aracı, törenle teslim edildi. Törende konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Gaziantep'in Türkiye'deki Suriyelilere ev sahipliği yapması konusunda, "Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir." dedi. Gaziantep'in, Türkiye'de en fazla mülteciye ev sahipliği yapan illerden biri olduğunu dile getiren Sollorano, halkın hiçbir çıkar beklemeden, mültecilere ev sahipliği yapmasının çok etkileyici olduğunu belirterek, BM olarak, Türkiye'ye yardım konusunda gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini ifade etti. - "Buraya gelen mülteciler kendilerini evinde gibi hissediyor"

Japon halkını, proje kapsamında hibe ettiği araçlardan dolayı kutlayan Sollorano, şöyle konuştu: "Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz burada. Zaten bunun da göstergesi, buraya gelmiş olan mültecilerin kendilerini evinde gibi hissetmesi ve aynı şekilde bu şehre katkı yapmaları." - "Türkiye'yi cömertliğinden dolayı kutlarım" Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkçe olarak başladığı konuşmasında, "Türkiye'ye atanmamın üzerinden 10 ay geçti. Türk halkı, çok nazik ve sıcakkanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türkiye ile Japonya'nın, iki devlet tek yürek gibi olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep'e üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir tarih var. Baklava ve kebap gibi lezzetli yemeklere sahip." diye konuştu.