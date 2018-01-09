Gaziantepspor Kulübünden açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
(AA)
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı
Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler
CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Bir gecelik kazançları dudak uçuklattı
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum