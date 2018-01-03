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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 16 dakika önce

GAZİANTEP (AA) - Maddi sıkıntılar yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, olağanüstü kongre kararı alınacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu olarak hem kulübe maddi destek sağlanması hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması adına bir dizi çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz. Ayrıca, Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, hiçbir destek görmememiz sebebiyle bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz."

(AA)

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