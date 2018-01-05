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Gaziantepspor'da futbolcular, ikinci yarıya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Kulüp başkanı Durmaz: "2 gündür futbolcularımız hocamızla beraber çalışmalara başladı. Ümit ediyorum ki ikinci yarı çok daha iyi bir takım olacağız"

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, 2 gündür futbolcuların çalışmalara başladığını belirterek, ikinci yarı çok daha iyi bir takım olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpte yaşanan sorunların çözümü ve ligin ikinci yarısında sportif başarı elde edebilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamada futbolcuların kulüp tesislerinde idmanlara çıkmaya başladığını anlatan Durmaz, "2 gündür futbolcularımız hocamızla beraber çalışmalara başladı. Ümit ediyorum ki ikinci yarı çok daha iyi bir takım olacağız." dedi.

Takımın sportif başarı için mücadele ederken kendilerinin de kulübün mali olarak toparlanması için görüşmeler yaptığını aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Kongre kararı aldık ama o zamana kadar elimizden geldiğince sıkıntıları çözebilecek adım atmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Gaziantepspor'un yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda görüşmeler yapıp, mali kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda gereken bütçeyi oluşturup, takımın sıkıntılarını da çözmüş olacağız."

(AA)

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