Gaziantepspor'dan şehit anne ve bebeğine ziyaret

SİVAS (AA) - TFF 2. Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazelerinin defnedildiği Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile dün hazırlık maçında karşılaşan ve geceyi Sivas'ta geçiren Gaziantepspor kafilesi, PKK'nın saldırısında şehit düşen anne ve bebeğinin mezarını ziyaret edip, aileye taziyede bulunmak için Şarkışla'ya geçti.
Kulüp başkanı Hasan Şahin eşliğinde ilk olarak Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne gelen kafile, şehit anne ve 11 aylık bebeğinin mezarları başında dua okudu.
Daha sonra Nurcan Karakaya'nın babaevine geçen kafile, şehidin eşi Serkan Karakaya ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Gaziantepspor Kulübü Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah mekanlarını cennet etsin. Bu olay Kürt, Türk, Laz, Çerkez olayı değil, dış güçlerin bir oyunu. Başta da ABD ve İsrail’in. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, artık eskisi gibi değil, artık gerçekten Türkiye Cumhuriyeti her şeyin farkında". dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bütün olduğunu, kimsenin bunu bölemeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"ABD'nin, İsrail'in ve diğer dış güçlerin oyununa düşmeyeceğimizi artık hepimiz biliyoruz. Bundan sonra daha da birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Neden? Bakar mısınız bir meleğin, bir kadının ölmesi, şehit olması gerçekten çok üzücü bir olay. Bu acıyı tarif etmek, ifade etmek gerçekten çok zor bir olay, ondan dolayı birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, parçalamaya kimsenin gücünün asla ve asla yetmeyeceğini bütün dünyaya gösterdik. İnşallah bundan sonra da bu tarz şeylerin önüne geçeriz, bu tarz şeyleri yaşamayız."
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